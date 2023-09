Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Diebstahl Am Samstag, 09. September 2023, zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter die für die weitere Verteilung abgelegten Zeitungen in Bösel an einer Haltestelle an der Eschstraße. Die Zeitungen wurden einige Straßen weiter "entsorgt". Hierdurch waren sie so stark beschädigt, dass sie nicht mehr verwendet werden konnten. Es entstand ein Schaden in Höhe von ...

mehr