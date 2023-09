Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Damme - Diebstahl von Baumaschinen

In der Zeit von Dienstag, 12. September 2023, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 13. September 2023, 07:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Damme, Grüner Weg von einer dortigen Baustelle eine Rüttelplatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Damme - Brand einer Arbeitsmaschine

Am Mittwoch, 13. September 2023, gegen 14:10 Uhr gerät in Damme an der Lehmdener Straße eine Arbeitsmaschine in Brand. Durch den Fahrzeugführer kann der Brand eigenständig gelöscht werden. Angaben zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe können nicht gemacht werden.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 12. September 2023, gegen 11:00 Uhr wurde eine Sachbeschädigung in Vechta, Zitadelle, am dortigen Zeughaus, gemeldet. Die dort aufgestellten Figuren wurden mit Farbe beschmiert, zudem wurden Lichteinrichtungen und Erklärtafeln beschädigt, bzw. entfernt. Die Höhe des Sachschadens, sowie des Tatzeitraumes können nicht angegeben werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Mittwoch, 13. September 2023, um 12:35 Uhr befuhr in Lohne ein 49-jähriger Lohner mit seinem PKW die Erlenstraße in Richtung Brandstraße. Auf der Brandstraße fuhr ein 51-jähriger Lohner mit seinem PKW in Richtung Dinklager Straße. Im Kreuzungsbereich übersah der 49-Jährige den von rechts kommenden 51-jährigen und missachtete die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 51-Jährige leicht verletzt wurde.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 13. September 2023, zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken einen in Damme, auf einem Parkplatz an der Straße Im Hofe, ordnungsgemäß abgestellten PKW, VW Golf. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

