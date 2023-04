LPI-EF: Federdecken gestohlen

Sömmerda (ots) - Eine unbekannte Person brach in Sömmerda in ein Schuhgeschäft ein. Am frühen Montagmorgen zerstörte der Täter die Schaufensterscheibe des Ladens und richtete so 1.500 Euro Sachschaden an. Zwar betrat der Unbekannte den Verkaufsraum, stahl nach ersten Erkenntnissen aber nichts. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt nun wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr