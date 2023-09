Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl eines Pedelec

Am Donnerstag, 14. September 2023, zwischen 16.00 Uhr und 16.45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Bulls, welches bei einem Pfarrheim in der Kirchstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Damme - Ladendieb flüchtet

Am Mittwoch, 13. September 2023, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr, hielt sich eine bislang unbekannte Person in einem Supermarkt der Straße Im Hofe auf und entwendete einige Artikel. Als er bemerkte, dass ein Mitarbeiter ihn aufhalten wollte, floh er in Richtung Friedhof. Der Mann soll ca. 180cm groß und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte braune Augen und dunkle, kurze Haare und trug einen schwarzen Jogginganzug und eine grüne Schirmmütze. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Zeuge meldet verdächtige Umstände

Am Donnerstag, 14. September 2023, um 5.14 Uhr schnitt ein 31-jähriger Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz ein Loch in einen Zaun zu einem Getränkelager eines Verbrauchermarktes in der Oldenburger Straße. Ein aufmerksamer Zeuge war auf die verdächtige Situation aufmerksam geworden und alarmierte umgehend die Polizei. Die Polizeibeamten konnten den 31-jährigen Tatverdächtigen vor Ort stellen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen.

Visbek - Diebstahl von zwei Pedelec

In der Zeit von Mittwoch, 13. September 2023, 21.45 Uhr bis Donnerstag, 14. September 2023, 05.40 Uhr wurden in der Dorfstraße ein abgestelltes grünes Pedelec des Herstellers KTM, Macina Style 710 sowie ein graues Pedelec der Marke Diamant, Mandara Deluxe aus einer Garage entwendet. Beide Pedelecs waren gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Telefon 04445-95047-0) entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Pedelec

Am Mittwoch, 13. September 2023, von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person Auf dem Drohn ein verschlossen abgestelltes schwarzes Pedelec der Herstellers Hercules, E-Imperial 180 S F8. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Telefon 04445-95047-0) entgegen.

Bakum-Vestrup - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der vergangenen Nacht, von Donnerstag, 14. September 2023, 19.00 Uhr, bis Freitag, 15. September 2023, 06.00 Uhr, brachen unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten auf, der an der Vestruper Straße, im Bereich der Kirche an einer Hauswand angebracht ist. Offensichtlich konnten die Unbekannten anschließend Bargeld und einige Zigaretten entwenden und unerkannt flüchten. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-9430.

Visbek - Transporter angegangen

In der Zeit von Mittwoch, 13. September 2023, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 14. September 2023, 06.00 Uhr zerstörten bislang unbekannte Personen eine Fensterscheibe eines Transporters, welcher in der Straße Bonrechtern stand. Hier verschafften sie sich Zugang in das Fahrzeug. Von dort entwendeten sie ein Lasergerät samt Zubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Telefon 04445-95047-0) entgegen.

Dinklage - Fahrzeugbrand

Am Donnerstag, 14. September 2023, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein abgestellter Pkw in der Sanderstraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage löschte das Feuer. Sie waren mit vier Fahrzeugen und 24 Personen im Einsatz.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 14. September 2023, gegen 7.50 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Mann aus Lohne mit einem Pkw auf der Brinkstraße. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auch gegen den Halter wurde ein Verfahren eingeleitet, da er im Verdacht steht, die Fahrt zugelassen zu haben.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 14. September 2023, fuhr ein Jugendlicher Kleinkraftradfahrer auf der Lohner Straße. Bei der Kontrolle mussten Polizeibeamte feststellen, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 14. September 2023, 15.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Hauptstraße in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,79 Promille gemessen. Es erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Vechta - Unnötiger Lärm

Am Donnerstag, 14. September 2023, um 17.10 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer auf der Großen Straße sowie über das Bremer Tor und die Oyther Straße und provozierte mehrfach unnötigen Lärm durch Aufheulen des Motors während der Fahrt. Die Lärmbelästigung wäre vermeidbar gewesen. Es wurde ein Ordungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, 14. September 2023, 13.35 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau aus Lohne mit einem Pkw die Jägerstraße und überfuhr die rote Ampel in Richtung Vechtaer Straße. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 18-jährigen Pkw-Fahrerin aus Drebber, die die Vechtaer Straße bei Grünlicht überquerte. Durch den Aufprall wurde die 18-jährige Fahrzeugführerin gegen drei weitere Pkw geschleudert, die die Gegenfahrbahn befuhren. Die 38-jährige Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt, die 18-jährige Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Dinklage - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. September 2023, von 19.15 Uhr bis 23.20 wurde in Dinklage, Lange Straße ein am Fahrbahnrand abgestellter weißer Skoda Suberb an der vorderen linken Seite, durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Pkw entstand ein Schaden von 1500,00 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Telefon 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell