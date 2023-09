Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (ep) Am 11.09.2023, im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr kommt es auf dem Rewe Parkplatz, in der Lange Maße 3, in 31171 Nordstemmen, zu einem Verkehrsunfall. Der unbekannte Verursacher stößt beim Parkvorgang gegen den PKW des Geschädigten. Im Anschluss fährt er weg ohne seine Personalien anzugeben oder sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugen, die Angaben machen können oder der Verursacher melden sich bitte bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985 0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell