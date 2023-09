Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 80-jähriger Hildesheimer fährt orientierungslos durch Stadtgebiet und begeht Unfallflucht

Hildesheim (ots)

(jul) Am 13.09.2023 meldet sich ein Zeuge bei der Polizei in Hildesheim und berichtet, dass er soeben eine Verkehrsunfallflucht beobachtet habe. Demnach sei gegen 13:30 Uhr ein grauer VW Golf IV, besetzt mit einem älteren Mann, beim Ausparken auf dem Parkplatz des Ostbahnhofes gegen ein stehendes Fahrzeug gefahren. Dabei entsteht ein leichter Sachschaden am geschädigten Pkw. Kurze Zeit später meldet sich ein weiterer Zeuge und beschreibt wie genau dieser Golffahrer nun in der Goschenstraße entgegengesetzt der Fahrrichtung sein Fahrzeug führt. Da von den Zeugen das Kennzeichen übermittelt werden kann, wird durch die Polizei die Halteranschrift aufgesucht und der Fahrzeugführer angetroffen. Es stellt sich heraus, dass eine Erkrankung die Orientierungslosigkeit ausgelöst hat. An seinem Fahrzeug werden noch weitere Schäden erkannt, die auf derzeit noch unbekannte Unfallgeschehen schließen lassen. Ferner wird bekannt, dass die Fahrt des Mannes bereits am Morgen des 13.09. im Stadtgebiet Hildesheim begann und am Nachmittag in der Gemeinde Nordstemmen endete. Der Führerschein des Mannes wird in der Folge sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt. Die Polizei Hildesheim bittet nun um die Mithilfe aus der Bevölkerung. Es werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu möglichen Unfallgeschehen oder auch Straßenverkehrsgefährdungen machen können. Sachdienliche Hinweise werden bei der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121-939115 entgegengenommen.

