Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebe unterwegs - Täter täuschen Notfall vor

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 12.09.2023, entwendeten unbekannte Täter Schmuckgegenstände, nachdem sie sich Zutritt in eine Hildesheimer Wohnung verschafft hatten. Bei einer anderen Tat schaltete sich ein Nachbar ein, der die Täter in die Flucht trieb.

Nach bisherigen Erkenntnissen erschien eine Seniorin gegen 17:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Sedanstraße. Zeitgleich parkte ein dunkler Pkw, indem zwei Männer saßen neben der Frau. Die Unbekannten stiegen aus und einer von ihnen gab an, dass er ein Nachbar sei und seine Frau plötzlich verstorben sei. Im Anschluss folgten sie der Seniorin unaufgefordert in ihre Wohnung, wo der angebliche Nachbar sie in ein Gespräch verwickelte. Nach kurzer Zeit verließen die Männer die Räumlichkeiten, doch das ungute Gefühl blieb. Die Dame schaute sofort nach ihren Wertsachen und bemerkte das u.a. mehrere Schmuckgegenstände gestohlen wurden.

Sie beschrieb die Täter wie folgt:

Täter 1

- Südländisches Erscheinungsbild

- 40 Jahre

- 180 cm groß

- Dicke Statur

- Hochdeutsche Sprache mit kaum bis keinem wahrnehmbaren Akzent

- Dunkles Kopfhaar, kein Bart

- Dunkle Bekleidung

- Auffälliges Goldarmband

- Gepflegtes Erscheinungsbild

Täter 2

- Südländisches Erscheinungsbild

- 40 Jahre

- 180 cm groß

- Kräftige Statur

- Dunkle Oberbekleidung

Gegen 17:40 Uhr gab es eine ähnliche Tat. Ein unbekannter Mann klingelte an einer Wohnungstür und teilte dem Anwohner des Mehrfamilienhauses, Langer Hagen, mit, dass eine Nachbarin verstorben sei. Er betrat die Wohnung des Seniors, wo er angab Bargeld verstecken zu müssen und erfragte, wo der Senior sein Bargeld verstecken würde. Etwa zeitgleich wurde ein Nachbar auf einen dunklen Pkw aufmerksam, der vor dem Haus des Seniors stand. Der Pkw war mit einem Mann besetzt, der augenscheinlich auf etwas wartete. Der Nachbar ging zu dem Senior, den er persönlich kennt und klingelte an der Tür. Daraufhin verließ der Unbekannte die Wohnung und setzte sich in das Fahrzeug, das sofort davonfuhr. Der Mann, der sich in der Wohnung aufhielt, wurde wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 37 bis 43 Jahre alt

- südländisches Erscheinungsbild

- eine Körpergröße von etwa 160cm

- dickliche Gestalt

- kurzes, schwarzes Haar

- eine kleine Handtasche/Aktentasche mit sich geführt

In diesem Fall blieb es bei einer Versuchstat.

Zeugen, die zu den Taten oder den Tätern Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung zu setzen.

Tipps Trickdiebstähle:

- Lassen Sie nie unbekannte Personen in Ihre Wohnung.

- Nutzen Sie einen Türspion oder/und eine Sprechanlage.

- Zeigen Sie niemandem Ihren Schmuck oder Bargeld.

- Lassen Sie sich bei angeblichen Notfällen nicht drängen.

- Holen Sie sich Unterstützung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell