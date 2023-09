Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 3 zwischen Banteln und Dehnsen

(bur) Am Dienstag, den 12.09.2023, ereignete sich gegen 08:55 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Banteln und Dehnsen. Ein 40 Jähriger aus Coppenbrügge befuhr mit seinem Pkw VW ID die Bundesstraße aus Elze kommend in Richtung Alfeld. Auf Höhe des Posthofes bei Brüggen kam er aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zuerst mit einem Audi A 4 einer 28 Jährigen aus Salzhemmendorf und direkt danach mit einem dahinter fahrenden Skoda Fabia einer 70 Jährigen aus Freden zusammen. Alle Fahrzeuge schleuderten nach den Anstößen teils erheblich beschädigt auf bzw. neben die Fahrbahn zurück. Die 70 Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die anderen Unfallbeteiligten kamen teils schwerstverletzt in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße wurde über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 EUR geschätzt. Insgesamt waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die freiwillige Feuerwehr der Ortschafen Banteln, Eime und Gronau mit 28 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeikommissariat Elze hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Telefonnummer 05068-9338-0 zu melden. Die Vollsperrung dauert noch aktuell an und wird bis in die späten Nachmittagsstunden andauern, da eine Reinigung der Fahrbahn und Bergungsmaßnahmen noch nicht abgeschlossen sind.

