POL-HI: (sud) Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht nach dem Dorfrock-Event in Barfelde

Am Sonntag (10.09.2023) ist es zwischen 16:15 Uhr und 17:15 Uhr auf dem Parkplatz des Dorfrock-Events in der Straße "Am Sportplatz" in Barfelde zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein(e) bisher unbekannte(r) Fahrzeugführer/in eines blauen Pkw stieß beim Ein- oder Aussteigen eine Pkw-Tür gegen den ordnungsgemäß geparkten weißen Kia, an dem dadurch ein Schaden entstanden ist. Anschließend entfernte er/sie sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05068/93380 bei der Polizei in Elze zu melden.

