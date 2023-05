PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 20.05.2023

+++ Schlägerei+++gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, Sachbeschädigung und Unfallflucht+++

1.Schlägerei

Bahnhofsplatz in 65549 Limburg 19.05.2023, gg. 17:20 Uhr

Am Freitag, 20.05.2023, gegen 17:20 Uhr, gerieten im Eingangsbereich des Einkaufszentrums "Werkstadt" in Limburg zunächst zwei Jugendgruppen in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung gipfelte schließlich in einer Schlägerei in deren Verlauf eine der beteiligten Personen von mindestens drei Jugendlichen aus der gegnerischen Gruppe in das Gesicht geschlagen wurde.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 06431 - 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

2.Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Nötigung, Sachbeschädigung, Unfallflucht Stadtgebiet Weilburg 19.05.2023 gg. 23:30 Uhr

Gleich mehrere Ermittlungsverfahren mussten aufgrund des Verhaltens eines 24-jährigen Mannes aus Merenberg am vergangenen Freitag eingeleitet werden. Zunächst wurde der Polizeistation in Weilburg gegen 23:30 Uhr gemeldet, dass die Mitteilerin durch ihren ehemaligen Lebensgefährten in ihrem Auto verfolgt werde. So sei es bereits zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen in denen die Mitteilerin durch ihren "Verfolger" ausgebremst und genötigt worden sei. Zudem habe der Ex bereits mehrfach gegen das Auto der Mitteilerin geschlagen und getreten. Die Mitteilerin flüchtete sich daraufhin mit ihrem Fahrzeug zur Polizeistation in Weilburg, wo durch die Beamten auch der spätere Beschuldigte in Empfang genommen werden konnte. Nachdem der Sachverhalt aufgenommen und mit dem Beschuldigten ein belehrendes Gespräch geführt worden war, wurde dieser nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Leider zeigte sich bereits nach kurzer Zeit, dass der Beschuldigte ganz offensichtlich uneinsichtig war und den guten Rat der Beamten nicht beherzigt hatte. Denn nachdem auch die Mitteilerin die Dienststelle wieder verlassen hatte, meldete sie sich bereits nach wenigen Minuten erneut, da ihr der Beschuldigte schon wieder folgen würde. Noch während sich eine Streife auf der Anfahrt zu der Mitteilerin befand, verlor der Beschuldigte beim Beschleunigen die Kontrolle über seinen Pkw BMW, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer angrenzenden Bank und einer Mauer. Den stark beschädigten Pkw ließ der Beschuldigte zurück und flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Aufgrund des Verhaltens wird sich der Beschuldigte nun in mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

