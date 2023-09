Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Elze - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw in der Sedanstraße

Hildesheim (ots)

(bur) Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 09.09.2023 und dem 10.09.2023 einen neuen, hochwertigen Pkw, der in der Sedanstraße in Elze abgestellt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der graue Audi Q3 am Abend des 09.09.2023 am Fahrbahnrand in der oben genannten Straße abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 09:30 Uhr, stellte der Halter des Fahrzeuges diverse Kratzspuren im Fahrzeuglack fest. An dem vorderen und hinteren Kotflügel sowie an zwei Fahrzeugtüren waren unterschiedlich lange Kratzer zu erkennen.

Zeugen, die zu der Tat Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Rufnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell