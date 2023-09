Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auf dem Weg zum Dienst: Zwei Bundespolizistinnen greifen in Körperverletzung ein - Geschädigter wird gesucht

Halle/ Saale (ots)

Am Samstag, den 2. September 2023 befanden sich zwei junge Mitarbeiterinnen der Bundespolizei gegen 05:30 Uhr auf dem Weg zum Dienst am Hauptbahnhof Halle/Saale. Bei Betreten der Haupthalle erkannten Sie einen Mann, der einen anderen gegen die Glasscheibe des Reisezentrums der Deutschen Bahn drückte, so dass diese sich nach innen wölbte. Die Bundespolizistinnen gaben sich zu erkennen, schritten in die Auseinandersetzung ein und versuchten die Streitenden zu trennen. Hierbei trat der Angreifer sein Opfer noch in den Bauch und flüchtete. Der bisher unbekannte Geschädigte verließ den Tatort ebenfalls und konnte auch im Nachgang nicht aufgefunden werden. Er wird gebeten, sich diesbezüglich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die Bundespolizistinnen forderten Verstärkung ihrer Kollegen an. Eine Streife eilte in die Haupthalle und konnte den Tatverdächtigen stellen. Dieser verhielt sich durchgehend unkooperativ, schlug die Hand eines eingesetzten Beamten weg und musste schlussendlich sogar gefesselt werden, bis er sich hinreichend beruhigt hatte. Die Glasscheibe des Reisezentrums war so stark beschädigt, dass sie sich nicht mehr öffnen ließ. Der 22-jährige Deutsche erhielt somit Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell