Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gleich zwei Haftbefehle: 39-Jähriger muss für 90 Tage hinter Gitter

Stendal (ots)

Am 1. September 2023 endete die Reise für einen 39-Jährigen im Ge-fängnis. Zwei Beamte des Bundespolizeireviers Stendal stellten den Deutschen in den frühen Abendstunden gegen 18:45 Uhr am Hauptbahnhof Stendal fest und kontrollierten diesen. Bei der Überprüfung der Personalien im Informationssystem der Polizei stellte sich heraus, dass gegen den Polizeipflichtigen gleich zwei offene Haftbefehle vorlagen. So wurde er bereits im März 2022 vom Amtsgericht Stendal wegen Bedrohung und dem Verstoß gegen die Führungsaufsicht zu 450 Euro Geldstrafe beziehungsweise 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe sowie zu 900 Euro Geldstrafe beziehungsweise 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da er weder den Zahlungen nachkam und unbekannten Aufenthaltes war, um sich der Vollstreckung zu entziehen, erließ die Staatsanwaltschaft Stendal im August 2022 die Haftbefehle. Die Beamten eröffneten dem Mann diese, nahmen ihn fest und mit zur Dienststelle. Bei der anschließenden Durchsuchung des Festgenommenen, stellten die Einsatzkräfte ein Küchenmesser, ein sogenanntes Karambit-Messer und eine Klipptüte mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz, vermutlich Cannabis, fest. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Dem 39-Jährigen wurde die Möglichkeit gegeben, die geforderte Geldsumme von stolzen 1350 Euro zu begleichen, jedoch ohne Erfolg. Demnach wurde der Mann am selbigen Tag in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die ausschreibende Behörde wurde durch die Beamten über den Aufgriff und den Verbleib des Deutschen informiert. Dem Mann drohen weiterhin wegen des Führens einer Anscheinswaffe und des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln neue Anzeigen.

