Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 150 Tage Gefängnis: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Halle/Saale (ots)

Am Freitag, den 1. September 2023 kontrollierte eine Streife der Bun-despolizei gegen 10:30 Uhr im Hauptbahnhof Halle/Saale einen 35-jährigen Mann. Der Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungsbe-stand der Polizei ergab, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Vollstreckungshaftbefehl nach ihm suchte. Demnach hatte ihn ein Rich-ter des Amtsgerichtes Aschersleben bereits im Juni 2022 wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu einer Geldstrafe von 2250 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt. Da der Deutsche weder die Geldstrafe zahlte, noch sich, trotz ergangener Ladung, dem Strafantritt stellte, erließ die besagte Staatsanwaltschaft am 7. Juli dieses Jahres den Haftbefehl. Diesen eröffneten die Bundespolizisten den Mann und nahmen ihn fest. Da er die Geldsumme nicht begleichen konnte, wurde er am Nachmittag an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell