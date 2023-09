Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Streifenbegleitung: Bundespolizisten mit einer Wochenserie bei MDR um 4

Magdeburg, Sachsen-Anhalt (ots)

Sie haben Interesse an der Arbeit der Bundespolizei? Dann sollten Sie von Montag, den 4. bis einschließlich Freitag, den 8. September 2023 jeweils um 16:00 Uhr den Fernsehsender des Mitteldeutschen Rundfunks einschalten! Für eine Wochenserie wurden hierbei Einsatzkräfte der Bundespolizei aus Chemnitz und Magdeburg an den jeweiligen Hauptbahnhöfen begleitet. In der Landeshauptstadt Sachsen- Anhalts fand der Dreh bereits am 26. Juni 2023 mit Dany und Lars statt. Die Beamtin und der Beamte sind ein langjähriges, eingespieltes Streifenteam und verstehen sich blind. Bei zahlreich durchgeführten Kontrollen wurden die Polizeihauptmeisterin und der Polizeihauptmeister bei einem 18- und 26-Jährigen fündig. So stellten sie unter anderem zwei Messer, welche jeweils eine Klingenlänge von 12 Zentimetern aufwiesen, fest und zogen die verbotenen Gegenstände ein. Dies und noch viel mehr können Sie in der kommenden Woche bei dem Format "MDR um 4" verfolgen. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg wünscht Ihnen dazu viel Spaß und freut sich auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer!

