Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Pkw gerät in den Gegenverkehr - zwei Schwerletzte

Wesel (ots)

Am Freitag, den 25.08.2023, gegen 14.15 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann aus Duisburg die Otto-Brenner-Straße aus Dinslaken kommend in Fahrtrichtung Brinkstraße. Auf Höhe der Einmündung An der Fliehburg geriet er mit seinem Pkw auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Mannes aus Oberhausen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich schwer und mussten mit Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die Feuerwehr musste im Anschluss an die Unfallaufnahme noch ausgetretene Betriebsstoffe beseitigen.

