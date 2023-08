POL-WES: Moers - Zwei schwerverletzte Radfahrer nach Zusammenstoß. Polizei appelliert: Tragen Sie einen Helm!

Wesel (ots) - Ein 9- Jähriger Junge aus Wesel fuhr am Donnerstag Nachmittag (24.08.2023) gegen 15:05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hamminkelner Straße in Richtung Blumenkamp auf einem Fahrradschutzstreifen. In Höhe der Hausnummer 78 kam ihm an einer baulich bedingten Fahrbahnverengung ein roter Pkw entgegen, der ihn mit seinem linken Außenspiegel am Lenker ...

