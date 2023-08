Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Pkw flüchtet nach Kollision mit 9- jährigem Radfahrer - Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Ein 9- Jähriger Junge aus Wesel fuhr am Donnerstag Nachmittag (24.08.2023) gegen 15:05 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Hamminkelner Straße in Richtung Blumenkamp auf einem Fahrradschutzstreifen.

In Höhe der Hausnummer 78 kam ihm an einer baulich bedingten Fahrbahnverengung ein roter Pkw entgegen, der ihn mit seinem linken Außenspiegel am Lenker streifte. Der 9- Jährige stürzte, fiel in einen angrenzenden Zaun und verletzte sich dabei leicht.

Der männliche Fahrer des roten Pkw soll kurz angehalten haben, sei ausgestiegen und habe lediglich nach seinem linken Außenspiegel geschaut, bevor er seine Weiterfahrt fortsetzte.

Um das verletzte Kind kümmerte sich ein Fahrradfahrer, der zufällig auf der Hamminkelner Straße unterwegs war.

Zum Pkw ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um ein rotes Fahrzeug mit abgedunkelten Scheiben gehandelt haben soll.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum gesuchten Flüchtigen geben können, sich bei der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 zu melden.

Auch wird der Fahrradfahrer, der sich um den verletzten Jungen kümmerte, gebeten sich dort zu melden.

CD

