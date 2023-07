Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Fast-Food-Resturant

Lippstadt (ots)

Von Sonntag auf Montag Nacht, gegen 03:10 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Fast-Food-Resturant auf der Erwitter Straße. Eine Reinigungskraft befand sich noch im Resturant, als plötzlich Geräusche zu hören waren. Als die Reinigungskraft im Flur nach dem Rechten sah, machte sich eine unbekannte männliche Person an einer Tür zum Lager zu schaffen. Die Reinigungskraft zog sich zurück und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Täter nicht mehr vor Ort. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Circa 185 cm groß, schlank und trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Maske und war schwarz gekleidet. An mehreren Türen des Resturants und an dem Tresor im Büro konnten Beschädigungen festgestellt werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand ist der Täter ohne Beute geflüchtet. Auf welche Art und Weise sich der Täter Zugang verschaffte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02924-91000 zu melden. (ja)

