Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und Schmuck. Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Einen hohen fünfstelligen Eurobetrag und Goldschmuck erbeuteten zwei Trickbetrüger am Donnerstag, 24. August, aus der Wohnung einer 86-jährigen Frau in Moers.

Gegen 11.30 Uhr klingelte es an der Tür der 86-Jährigen. Ein angeblicher Wasserwerker gab vor, ein Rohr reparieren zu wollen. Kaum hatte die Frau die Tür geöffnet, betrat der Mann Küche und Bad der Wohnung. So schnell der Mann in der Wohnung war, verschwand er auch wieder.

Vom Fenster aus konnte die 86-Jährige noch beobachten, wie sich der Mann mit einer weiteren männlichen Person entfernte, die ihr zuvor nicht aufgefallen war. Beim Nachsehen in ihrer Wohnung stellte die 86-Jährige fest, dass ihre Ersparnisse und ihr Goldschmuck fehlten.

Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung des falschen Handwerkers:

- männlich - ca. 169 - 175 cm groß - leicht gebräunte Haut - kräftige Statur - sprach akzentfreies Deutsch

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841-171-0.

/sw

Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Handwerkern:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke. - Schauen Sie sich Besuchende vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie Unbekannten nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer Tel. 110 zu verständigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell