POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Am gestrigen Tag, 12.09.2023, entwendeten unbekannte Täter Schmuckgegenstände, nachdem sie sich Zutritt in eine Hildesheimer Wohnung verschafft hatten. Bei einer anderen Tat schaltete sich ein Nachbar ein, der die Täter in die Flucht trieb. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien eine Seniorin gegen 17:00 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Sedanstraße. Zeitgleich parkte ein dunkler ...

