POL-UL: (BC) Laupheim - Nach Unfall geflüchtet

Am Dienstag kam es auf der L257 bei Untersulmentingen zu einem Unfall.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 22-Jähriger in einem LKW mit Anhänger die L257 von Untersulmentingen in Richtung Schaiblishausen. Kurz nach dem Ortsausgang Untersulmentingen kam dem 22-Jährigen ein Unbekannter in einer Sattelzugmaschine mit Auflieger entgegen. Der Lenker des Sattelzugs schnitt im Kurvenbereich den 22-Jährigen. Um einen Unfall zu vermeiden, versuchte der 22-Jährige mit seinem Gespann auf eine Grünfläche auszuweichen. Die beiden Zugmaschinen streiften sich dennoch mit den Außenspiegeln. Durch den Spiegelstreifer löste sich das Glas im Außenspiegel des LKW und prallte dem 22-Jährigen gegen das Gesicht. Er wurde hierdurch leicht verletzt. Der Schaden am LKW beträgt rund 150 Euro. Der Fahrer des Sattelzugs fuhr weiter.

Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Tel. 07392/9630-0 zu melden. Zum flüchtigen Gespann ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Sattelzugmaschine mit weißer Lackierung und einen weißen Planenauflieger handeln soll.

