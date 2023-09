Ulm (ots) - Gegen 15.50 Uhr war eine 50-Jährige in einem VW in der Lechberger Straße unterwegs. Die Frau fuhr auf eine Fahrbahnverengung zu. Zeitgleich kam ihr ein Unbekannter in einem Fahrzeug entgegen. Aufgrund der dortigen Beschilderung hatte die 50-Jährige an der Verengung Vorrang. Dies missachtete der ...

