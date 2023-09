Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Aufbruch eines Zigarettenautomaten Am Freitag, 15.09.2023 gegen 18:00 Uhr kam es in Essen, Calhorner Straße zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten. Zeugen werden gebeten sich unter 05434924700 mit der Polizei in Essen in ...

mehr