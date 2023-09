Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis vom 15. bis 17.09.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Aufbruch eines Zigarettenautomaten Am Freitag, 15.09.2023 gegen 18:00 Uhr kam es in Essen, Calhorner Straße zum Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter entwendeten Bargeld und Zigaretten.

Zeugen werden gebeten sich unter 05434924700 mit der Polizei in Essen in Verbindung zu setzen.

Lastrup - Diebstahl von zwei Teleskopstaplern In der Nacht von Freitag 15.09.2023 auf Samstag 16.09.2023 kam es in Lastrup, Unnerweg, auf zwei verschiedenen Gewerbegrundstücken zum Diebstahl von zwei hochwertigen Teleskopstaplern.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein Stapler im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden.

Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04472/932860 bei der Polizei in Lastrup zu melden.

Emstek - Wohnungseinbruchdiebstahl

Zwischen Montag, 11.09.2023 und Samstag, 16.09.2023 kam es in der Goethestraße in Emstek zum Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und entwendeten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04473/932180 bei der Polizei in Emstek zu melden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Graffiti Im Zeitraum Freitag 15.09.2023, 17:00 Uhr bis Samstag 16.09.2023, 08:00 Uhr wurde die Fassade eines Geschäftshauses an der Bürgermeister-Heukamp-Straße großflächig durch mehrere "Graffiti-Tags" verunstaltet und hierdurch beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich unter 0447118600 mit der Polizei Cloppenburg in Verbindung zu setzen.

Garrel - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, 16.09.2023, gegen 13:15 Uhr fuhr ein 48-jähriger Garreler mit seinem PKW aus einer untergeordneten Straße auf die Böseler Straße und missachtete die Vorfahrt eines anderen Fahrzeuges. Hierbei kam es beinahe zu einem Verkehrsunfall.

Der 48-Jährige konnte durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Er steht unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,70 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Samstag, 16.09.2023 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg die Tenstedter Straße in Cappeln mit einem Quad.

Als er im Bereich einer leichten Linkskurve abbremst, verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Am Quad entsteht Sachschaden. Der 22-Jährige wird dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell