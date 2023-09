Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - schwerer Diebstahl

In der Zeit von Samstag, 16. September 2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17. September 2023, 17:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Stallgebäude in Lastrup am Moordamm ein. Hier entwendeten sie neben einem Pedelec noch weiteres Werkzeug. Der Schaden wurde auf ca. 3.800,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen.

Cappeln - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 15. September 2023, 17:00 Uhr bis Sonntag, 17. September 2023, 12:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen auf einer Baustelle in Cappeln, Lüttken Esch, abgestellten Radlader. Der Schaden wurde auf ca. 4.500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln unter 04478/958600 entgegen.

Molbergen - Erlöschen der Betriebserlaubnis Am Sonntag, 17. September 2023, gegen 14:40 Uhr befuhr ein 20-jähriger Molberger die Spiekeroogstraße in Molbergen, obwohl an dem Fahrzeug Reifen angebracht waren, die nicht für das Fahrzeug zugelassen waren. Hierdurch erlosch die Betriebserlaubnis.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Sonntag, 17. September 2023, gegen 05:55 Uhr befuhr ein 44-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW die Vahrener Straße in Richtung Vahren. Plötzlich bemerkte er, dass eine Person auf der Fahrbahn lag. Trotz sofortiger Vollbremsung konnte er eine Kollision nicht mehr verhindern. Der auf der Fahrbahn liegende 28-jährige Fußgänger aus Cloppenburg wurde hierdurch verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell