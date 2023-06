Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Spektakulärer Verkehrsunfall- LKW zu hoch

Bad Kreuznach (ots)

Zu einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen, 25.06.2023 gegen 08:50 Uhr am Bahnhof in Bad Kreuznach. Besucher des Bahnhofes wurden durch einen lauten Knall erschreckt. Grund hierfür war, dass ein LKW-Fahrer seine Höhe unterschätzte. Der LKW befuhr die Tiefstraße in Richtung Post in Bad Kreuznach. Die Durchfahrtshöhe der Brücke beträgt hier laut Beschilderung nur 2,30m. Da der LKW diese Höhe deutlich überschritt, kollidierte er mit der Brücke. Dabei wurde der gesamte LKW Aufbau abgerissen, welcher glücklicherweise auf den leeren Parkplätzen liegen blieb. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Brücke wurde äußerlich durch Kratzer beschädigt. Eine genauere Überprüfung nimmt der Bauhof Bad Kreuznach vor. Zu weiteren Schäden ist es zum Glück nicht gekommen.

