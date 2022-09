Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach/Ober-Scharbach: Schwarzer Audi im Fokus von Vandalen

Wer kann Hinweise geben?

Grasellenbach/Ober-Scharbach (ots)

Ein schwarzer Audi "Q5" geriet bereits am Donnerstag (1.9.), gegen 9 Uhr, in den Fokus von bislang unbekannten Vandalen. Der Wagen war auf einem Parkplatz in der Straße "Auf der Tromm" abgestellt. Hierbei haben bislang Unbekannte ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und eine Scheibe des Wagens beschädigt. Im Anschluss suchten sie das Weite. Detaillierte Angaben zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell