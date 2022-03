Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitsüberwachung

Rudolstadt (ots)

Am Dienstagvormittag fand eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt statt. Bei erlaubten maximal 70 km/h passierten über 2600 Fahrzeuge die Mess-Örtlichkeit in Fahrtrichtung Jena. Es wurden 69 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, wovon der Großteil im Verwarngeldbereich angesiedelt war. 21 Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Bußgeldverfahren rechnen, die höchste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 104 km/h.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell