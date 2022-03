Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Transporter macht sich aufgrund unzureichender Sicherung selbstständig

Pößneck (ots)

Am Dienstagnachmittag machte sich ein Transporter von einem Pößnecker Firmengelände Im Lutschgen aufgrund offensichtlich unzureichender Sicherung selbstständig und kolldierte mit einem LKW, welcher auf der Bundesstra0e 281 fuhr. Nachdem der fahrerlose Transporter über eine kleine Straße sowie eine Grünfläche gerollt war kollidierte er schließlich mit einem heranfahrenden LKW auf der Bundesstraße. Der Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem LKW-Anhänger nicht mehr verhindern, sodass erheblicher Sachschaden an diesem entstand; am Transporter entstand Totalschaden. Glücklicherweise wurden durch den nicht alltäglichen Zusammenstoß keine weiteren Verkehrsteilnehmer oder andere Personen verletzt.

