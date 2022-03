Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Paketbote gibt dringenden Hinweis auf medizinisch notwendige Behandlung einer Seniorin

Sonneberg (ots)

Aufeinander Acht geben und vorallem nicht wegschauen - dies dürfte wohl in der momentanen Zeit einen besonderen Stellenwert der Menschlichkeit einnehmen. So teilte gestern Nachmittag ein Paketzusteller aus Sonneberg mit, dass er ihm Rahmen der Zustellung Kontakt mit einer älteren Frau hatte, welche den Anschein machte, aufgrund grundheitlicher Probleme ärztliche Hilfe zu benötigen. Das Hilfsangebot des Zustellers lehnte die 72-Jährige jedoch mehrmals ab- doch dem jungen Mann lies dies keine Ruhe. So wandte er sich an die Polizei in Sonneberg, welche einen Rettungsdienst zu der Dame entsandte. Hierbei wurde der zwingend notwendige, medizinische Behandlungsbedarf der Frau festgestellt, sie wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Aufeinander Acht geben und vorallem nicht wegschauen - kann mitunter entscheidend sein.

