Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Tag der Berufe 2022 (Live+Online) in der Landespolizeiinspektion Saalfeld am Standort Saalfeld

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Am 16. und 17. März 2022 beteiligt sich auch die Landespolizeiinspektion Saalfeld am Tag der Berufe 2022, um interessierte Schülerinnen und Schüler über den Polizeiberuf zu informieren. Am Mittwoch, dem 16.03.2022, gibt es für die Nachmittags-Veranstaltungen am Standort Saalfeld noch freie Plätze. Weiterhin besteht auch am darauffolgenden Donnerstag, dem 17.03.2022, noch die Möglichkeit, per Video-Chat am Nachmittag Informationen zum Polizeiberuf, Einstellungsvoraussetzungen und Hinweise zum Eignungsauswahlverfahren zu erhalten. Die jeweilige Anmeldung erfolgt über die offizielle Seite "Tag der Berufe 2022" der Bundesagentur für Arbeit. Für weitere Rückfragen steht auch die Pressestelle/ Nachwuchsgewinnung der LPI Saalfeld unter 03671-56 1503 zur Verfügung.

