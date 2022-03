Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Störung von Telekommunikationsanlagen: Zeugen gesucht

Königsee (ots)

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden dringend Zeugen gesucht, welche Angaben zu folgendem Sachverhalt aus Königsee machen können: Im Laufe des gestrigen Nachmittages beschädigten ein oder mehrere Unbekannte einen Verteilerkasten einer Telekommunikationsanlage kurz nach Ortsausgang Königsee. Der auf einer Grünfläche abgestellte Verteilerkasten, wenige hundert Meter nach Ortsausgang Königsee in Richtung Dörnfeld a.d.H., wurde dahingehend manipuliert, dass der/die Unbekannten das Schloss sowie innenliegende Verkabelungen durchtrennten/ herauszogen, was zur Folge hatte, dass ab etwa 17 Uhr zahlreiche Anwohner, u.a. aus Pennewitz und Dörnfeld a.d.H. keinen Zugriff auf Fernsehen, Internet und Telefon hatten. Es entstand Sachschaden an dem Verteilerkasten, das Netzproblem konnte nach Bekanntwerden des Eingriffes zeitnah durch die zuständige Firma behoben werden. Dennoch werden dringend Zeugen, insbesondere von der nahe gelegenen Tankstelle in Königsee, gesucht und gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen zu möglichen Verdächtigen an die Saalfelder Polizei zu wenden.

