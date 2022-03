Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Großflächiges Graffiti durch Unbekannte angebracht

Sonneberg (ots)

Vermutlich zwischen Montagmorgen bis Dienstagnachmittag brachten bislang Unbekannte ein großflächiges Graffiti auf einem Gebäudekomplex in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg an. Mehrere Buchstaben- und Zahlenkombinationen wurden auf der Rückseite der Apotheke sowie eines Supermarktes auf einer Fläche von rund 30 Quadratmeter angebracht. Zeugen, welche Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten sich bei der Sonneberger Polizei zu melden.

