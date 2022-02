Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Demonstration mit bis zu 600 Teilnehmern

Schleiz (ots)

In Schleiz nahmen am Mittwochabend rund 600 Teilnehmer an einer nicht angemeldeten Demonstration mit Corona-Bezug teil. Gegen 19 Uhr trafen sich zahlreiche Teilnehmer auf dem Vorplatz des Landratsamtes, es wurde durch Unbekannte ein Feuerwerk gezündet. Anschließend bildete der Teilnehmerkreis einen Aufzug durch Teile der Innenstadt, sodass polizeilicherseits Verkehrsmaßnahmen erforderlich wurden. Unter Nutzung von Trillerpfeifen und Plakaten sowie Kerzen kehrten die Teilnehmer schließlich gegen 20 Uhr wieder an den eigentlichen Versammlungsort zurück und zerstreuten sich anschließend. Es kam zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

