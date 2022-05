LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gotha (ots) - Die Polizei führte am 30. April in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 15.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Ohrdrufer Straße durch. 2368 Fahrzeuge passierten die Messstelle, die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. 99 Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein Fahrzeugführer durchfuhr die Messstelle mit 91 km/h. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren ...

