Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - schwerer Diebstahl In der Zeit von Samstag, 16. September 2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 17. September 2023, 17:15 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Stallgebäude in Lastrup am Moordamm ein. Hier entwendeten sie neben einem Pedelec noch weiteres Werkzeug. Der Schaden wurde auf ca. 3.800,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (04472/932860) entgegen. ...

