Barßel - Diebstahl

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. September 2023, 23.55 Uhr, und Montag, 18. September 2023, gegen 1.15 Uhr, entwendeten unbekannte Personen vier 19 Zoll Reifen/Alufelgen von einem Seat Leon. Das Fahrzeug stand auf einem Betriebshof im IV. Hüllenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel 04499 922200 entgegen.

Saterland - Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu Firmengelände und entwenden Baggerschaufel

In der Zeit zwischen Samstag, 16. September 2023, gegen 23.30 Uhr und Sonntag, 17. September 2023, gegen 1.50 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Firmengelände in der Carl-Benz-Straße. Dort entwendeten sie eine kleine Baggerschaufel und versuchten zudem eine weitere Baggerschaufel von den Anschlüssen zu demontieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444 967220 entgegen.

Friesoythe - Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu Werksgelände

Am Montag, 18. September 2023, zwischen 19.34 Uhr und 23.06 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Werksgelände in der Eschstraße. Bislang ist nicht abschließend geklärt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Friesoythe - Versuchter Einbruch

Am Freitag, 15. September 2023, 12.00 Uhr und Montag 18. September 2023, 15.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person über eine Seiteneingangstür in ein Einfamilienhaus in der Mozartstraße einzubrechen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall

Am Montag, 18. September 2023, gegen 20:15 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Haren mit seinem PKW die Deichstraße in Barßel in Richtung Hauptstraße. Ein 66-jähriger Mann aus Uplengen befuhr die Hauptstraße aus Elisabethfehn kommend in Richtung Barßel, Ortsmitte. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte der 28-Jährige mit dem vorfahrtberechtigten 66-Jährigen. Die Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 15.000,- EUR geschätzt. Verletzt wurde jedoch niemand.

