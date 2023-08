Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrskontrolle - Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss - Sicherstellung von Betäubungsmitteln in seiner Wohnung

Mirow (ots)

In den frühen Morgenstunden des 30.08.2023 haben Beamte des Polizeihauptreviers Neustrelitz in der Rheinsberger Straße in 17252 Mirow eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gegen 01:30 Uhr haben sie ein Fahrzeug mit einem amtlichen Kennzeichen aus Bremen angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten beim 45-jährigen deutschen Fahrzeugführer körperliche Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Es durchgeführter Drogenvortest war positiv, so dass anschließend eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus Neustrelitz durchgeführt wurde.

Die Verkehrskontrolle fand genau an dem Haus statt, in welchem sich der 45-jähriger Berliner derzeit aufhält. Die Beamten haben aus diesem Haus starken Cannabisgeruch wahrgenommen, so dass im Anschluss an die Kontrolle die Durchsuchung der genutzten Räumlichkeiten des 45-Jährigen stattfand. Dabei haben die Beamten nicht geringe Mengen getrockneter Marihuanapflanzen, Amphetamine in nicht geringer Menge und diverse Gegenstände zum Konsum und Handel von Betäubungsmitteln aufgefunden und sichergestellt.

Der 45-Jährige muss sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Die Ermittlungen werden in der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg geführt.

