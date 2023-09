Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl eines GPS-Lenksystems

In der Zeit zwischen Samstag, 16. September 2023, 18.00 Uhr, und Montag, 18. September 2023, 11.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein GPS-Lenksystem von einem Schlepper, welcher in der Straße Im Dorfe stand. Außerdem wurde auch das Türschloss eines weiteren Schleppers beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Garrel - Dieseldiebstahl und Diebstahl eines Stumpfschweißgerätes

In der Zeit zwischen Freitag, 15. September 2023, 12.30 Uhr und Montag 18. September 2023, 8.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Person einen Werkzeugcontainer auf einer Baustelle in der Straße Pöhlendamm auf und entwendete ein Stumpfschweißgerät. Weiterhin wurden aus einem Radlader und einem Stromaggregat insgesamt 150 Liter Diesel entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Diebstahl eines Rollers

In der Zeit zwischen Freitag, 15. September 2023, 10.00 Uhr und Sonntag, 17. September 2023, 21.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Roller der Marke Piaggio, welcher am Bahnhof in Löningen in der Lindenallee abgestellt worden war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Drantum - Dieseldiebstahl

Am Freitag, 15. September 2023, zwischen 15.30 Uhr und Montag, 18. September 2023, 12.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Firmengelände in der Ecopark-Allee und entwendeten insgesamt 205 Liter Diesel aus einem LKW. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Am Freitag, 15. September 2023, 21.00 Uhr und Samstag, 16. September 2023, 9.00 Uhr, beschmierten bislang unbekannte Personen die Hausfassade eines Gebäudes in der Lange Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen Freitag, 15. September 2023, 12.00 Uhr und Montag, 18. September 2023, 12.00 Uhr, besprühte eine bislang unbekannte Person die Außenfassade eines Gebäudes im Fortmannsweg mit Farbe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Frau flüchtet mit unterschlagenem Auto und verursacht einen Unfall

Am Montag, 18. September 2023, gegen 14.35 Uhr, kam es auf der Resthauser Straße zu einem Verkehrsunfall nach einer Verfolgungsfahrt. Eine 45-jährige Frau ohne festen Wohnsitz entzog sich einer Kontrolle und fuhr gemeinsam mit Mitfahrern über den Tebbenweg stadtauswärts davon. An der Einmündung Resthauser Straße fuhr die 45-jährige Frau auf diese auf und kollidierte dabei mit einer von links kommenden, bevorrechtigten 27-jährigen Autofahrerin aus Molbergen. Die 45-jährige Frau steht im Verdacht unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein, außerdem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Darüber hinaus war das Fahrzeug, das sie fuhr, als unterschlagen gemeldet worden. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 19. September 2023, gegen 00.43 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf dem Höltinghauser Weg. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Fahrzeugschlüssel wurden an die Mutter übergeben und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 16. September 2023, 15:00 Uhr bis Montag, 18. September 2023, 08:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Cloppenburg am Brookweg ordnungsgemäß geparkten Transporter, Ford. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 18. September 2023, zwischen 12:25 Uhr und 12:35 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Cloppenburg, Inselstraße, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Verbrauchermarktes, ordnungsgemäß geparkten PKW, VW Touran. Der entstandene Schaden wurde auf ca. 1.500,- EUR geschätzt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Montag, 18. September 2023, gegen 09:00 Uhr befuhr ein 25-jähirger Molberger mit seinem PKW die Dwergter Straße in Richtung Dwergte. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen PKW und prallte frontal gegen einen Baum. Von dort wurde er seitlich gegen einen zweiten Baum geschleudert. Nach weiteren 15 Metern kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall schwer verletzt.

Emstek/Garthe - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Montag, 18. September 2023, gegen 05:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Bremer mit seinem PKW die Straße Im Gartherfeld in Emstek, OT Garthe. Er beabsichtigte nach links auf die BAB 1 aufzufahren und kollidierte mit einem entgegenkommenden 66-jährigen Mann, der mit seinem LKW in Richtung Ahlhorn fuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden ein 52-jähriger sowie ein 36-jähriger Mitfahrer des Bremers leicht verletzt. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7.000,- EUR.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag 18. September 2023, gegen 17:35 Uhr befuhr ein 18-jähriger Molberger mit seinem PKW die Dwergter Straße in Richtung Molbergen. In einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern und dadurch in den Gegenverkehr. Dort fuhr ein 56-jähriger Dwergter. Dieser musste ausweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der 18-jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 4.000,- EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell