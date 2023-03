Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Am eigenen Geburtstag Strafanzeigen eingehandelt...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

... hat sich ein 16-Jähriger, der mit seinem E-Scooter am 15.03.2023 um 19:00 Uhr in der Bahnhofstraße in 67466 Lambrecht unterwegs war. Der junge Fahrer wurde einer anlassabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen, da an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht war. Ferner konnte im Verlauf der Kontrolle festgestellt werden, dass der E-Scooter eine Geschwindigkeit von 30 km/h erreichen kann, weshalb der am heutigen Tag 16 Jahre alt gewordene Jugendliche einen Führerschein hierfür benötigte. Diesen konnte er jedoch nicht vorlegen, weshalb letztendlich der E-Scooter sichergestellt wurde. Den Fahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

