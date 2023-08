Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher nehmen Tresor mit

In der Nacht auf Donnerstag stiegen Unbekannte in eine Schule in Geislingen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr schlugen Unbekannte an einer Schule in der Schillerstraße eine Scheibe ein. Durch das Fenster gelangten sie in das Innere. In einem Büro fanden die Täter einen Tresor. Den nahmen sie komplett mit. Spezialisten sicherten Spuren. Den ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei von mehreren Tätern aus. Ihre Beute nahmen sie vermutlich mit einem Fahrzeug mit. Hinwiese von Zeugen nimmt das Polizeirevier Geislingen unter Tel. 07331/93270 entgegen.

++++1562527(DG)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

