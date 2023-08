Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen/L1214 - Berauscht und ohne Führerschein gefahren

Am Donnerstag stoppte die Polizei einen 44-Jährigen bei Göppingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.38 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem Skoda auf der L1214 in Richtung Göppingen. Polizisten kontrollierten den Mann. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Auch räumte der 44-Jährige den Konsum von Amphetamin am Vortag ein. Ein anschließend durchgeführter Urintest bestätigte die Angaben des Fahrers. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana und verschreibungspflichtige Medikamente. Der Mann hatte auch mehrere Utensilien zum Konsum von Drogen bei sich. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und die Medikamente. Ebenso untersagten die Polizistinnen und Polizisten dem Mann die Weiterfahrt. In einem Krankenhaus nahm eine Ärztin dem 44-Jährigen Blut ab. Um herauszufinden, welche Drogen der Fahrer konsumiert hatte, wird es jetzt in einem Labor ausgewertet. Auf den 44-jährigen Fahrer kommen nun mehrere Anzeigen zu. Da sich zum Zeitpunkt zwei Minderjährige im Fahrzeug befanden, informiert die Polizei auch das Jugendamt.

++++1559831(TH)

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell