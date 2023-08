Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a.d. Brenz - Radfahrer gestürzt

Am Donnerstag erlitt ein Mann nach einem Sturz bei Heidenheim schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 19.37 Uhr fuhr ein 44-Jähriger mit einem E-Bike auf einem Waldweg bei Heidenheim. Während der Fahrt verfing sich eine Getränkeflasche in den Speichen des Rads. Der Mann stürzte und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Polizei Giengen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am E-Bike auf rund 500 Euro

