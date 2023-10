Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Unter Alkoholeinfluss Stoppschild missachtet - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Wetter (ots)

Gegen 21:45 Uhr befuhr am vergangenen Donnerstag (12.10.) eine 57-jährige Frau aus Wetter mit ihrem Kia die Köhler Straße. In Höhe der Einmündung zur Vogelsanger Straße missachtete sie das dort befindliche Stopp-Schild und führte ihren Abbiegevorhang weiter fort. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Opel eines 20-jährigen Ennepetalers im Kreuzungsbereich. Dieser war vorfahrtsberechtigt und gerade im Begriff war von der Vogelsanger Straße aus links in die Köhler Straße abzubiegen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Mann aus Ennepetal leicht am Kopf verletzt. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da die Wetteranerin auf die Einsatzkräfte einen alkoholisierten Eindruck machte, wurde sie einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen deutlich positiven Wert anzeigte. Sie wurde zur Wache Hattingen verbracht und eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

