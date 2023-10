Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

Wetter (ots)

Ein 75-jähriger Wetteraner hat sich am 13.10.23 gegen 16:00 Uhr aus einem Pflegeheim in Wetter-Volmarstein in unbekannte Richtung entfernt. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Im Rahmen der Fahndung wurden zusätzlich ein Polizeihubschrauber sowie zwei Mantrailerhunde eingesetzt. Auch die Feuerwehr Gevelsberg unterstützte die Suche mit einer Drohne mit Wärmebildkamera. Der Vermisste hat Bezüge nach Wetter (Ruhr) und Hagen. Ein aktuelles Foto des Vermissten mit einer Personenbeschreibung und weitere Informationen sind im Fahndungsportal der PolizeiNRW unter https://polizei.nrw/fahndung/117213 zu finden. Wer Hinweise zu der Person und/oder ihrem Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte unter 02336 - 916661234 oder in jeder anderen Polizeidienststelle.

