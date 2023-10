POL-PB: 78-jähriger Radfahrer verletzt sich schwer

Bad Lippspringe (ots) - (CK) - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (14.10., 15.00 Uhr) und Dienstagabend (17.10., 18.00 Uhr) drangen bislang unbekannte Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in die Innenräume der Schützenhalle Bad Lippspringe an der Detmolder Straße ein. Teilweise durchsuchten die Täter hier Schränke und andere Behältnisse. Nach bisherigem Erkenntnisstand ohne Beute flüchteten die Einbrecher wieder in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. ...

