Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher im Hochhaus

Geld aus Wohnung entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Einbrecher haben am Mittwoch (9.11.) in der Zeit zwischen 8.40 Uhr und 12.20 Uhr ihr Unwesen in einem Wohnblock in der Pallaswiesenstraße getrieben und aus einer Wohnung Geld gestohlen. Wie die Täter in die Räume gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen, die das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo übernommen hat. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell