Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: In Wohnung von Unbekannten bestohlen?

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Im Zusammenhang mit dem Verdacht eines Diebstahls hat die Darmstädter Polizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht für den Fortgang dieser, mögliche Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten am frühen Dienstagabend (8.11.) zwei noch unbekannte Täter, gegen 17 Uhr, an der Wohnungstür einer Seniorin in der Grundstraße geklingelt. Unter dem Vorwand, sie seien zwei Polizisten, verschafften sie sich Zugang, durchsuchten die Räume und flüchteten. Sie erbeuteten ein Schmuckkästchen. Zu der Beschreibung der Täter ist bekannt, dass beide etwa 50 bis 60 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Weiter Hinweise liegen den Ermittelnden bislang nicht vor. In diesem Zusammenhang hoffen die Beamtinnen und Beamten auf Hinweise von Zeugen, die die Täter im Vorfeld oder im Nachgang der Tat in der Grundstraße beobachten konnten. Möglicherweise haben die Kriminellen auch bei weiteren Anwohnern geklingelt? Unter der Rufnummer 06151/9690 ist das Kommissariat 21/22 zu erreichen.

