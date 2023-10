POL-PB: Geschwindigkeitsmessungen - mehr als 1100 Verkehrsteilnehmende waren zu schnell

Paderborn (ots) - (md) Unbekannte drangen Montagnacht, 16.10.2023 in ein Blumengeschäft an der Husener Straße in Paderborn ein und stahlen Bargeld. Der Inhaber bemerkte den Einbruch über die Videoüberwachung seines Geschäftes und benachrichtigte am Montagmorgen die Polizei. Offenbar drangen zwei unbekannte Täter zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr gewaltsam in das Geschäft ein, brachen den Tresor auf und stahlen einen ...

